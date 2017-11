Tien doden door overstromingen in Griekenland

Eerder op de dag spraken verschillende hulpdiensten al van dodelijke slachtoffers. Autoriteiten vreesden al dat het aantal doden gedurende de dag verder op zou lopen. Ook zijn er meer dan tien personen gewond geraakt en worden nog verschillende mensen vermist.

De overstromingen, die hoofdzakelijk plaatsvonden in de omgeving ten noordwesten van de hoofdstad Athene, kwamen zeer plotseling. Veel mensen konden hun woningen en auto's niet meer verlaten toen de grote stromen water enkele plaatsen overspoelden.

Onder andere de dorpen Nedra en Nea Peramos werden zwaar getroffen.

Uitzonderlijke beelden

Wegen in het dorp Nea Peramos, veranderden in snelstromende modderstromen, lieten tv-beelden zien. "Praktisch de hele stad Nea Peramos is overstroomd", vertelde burgemeester Grigoris Stamoulis aan Antenna TV. "Ik denk niet dat we ooit eerder zo'n overstroming hebben gezien."

Sommige bewoners werden gedwongen naar daken en balkons te vluchten. Reddingsdiensten zijn druk bezig om mensen uit auto's en van gebouwen te halen, maar Stamoulis zei dat er niemand in direct gevaar is. De autoriteiten kregen zeker vijfhonderd hulpvragen.

De noodtoestand is uitgeroepen in de westelijke regio Attica, waaronder Nea Peramos en Mandra vallen. Ook in andere delen van Griekenland hebben inwoners last van zware regenval.