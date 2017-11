Mugabe bevestigt huisarrest aan president Zuid-Afrika

Dat bevestigt de 93-jarige Mugabe in een gesprek met zijn Zuid-Afrikaanse ambtsgenoot Jacob Zuma. Eerder liet het Zimbabwaanse leger al weten dat de president en zijn gezin ''veilig'' zijn.

De Zuid-Afrikaanse president Zuma uitte eerder op de ochtend zijn bezorgdheid over de situatie. Hij riep de Zimbabwaanse regering en het leger op kalm te blijven en het conflict vreedzaam op te lossen.

Zuma stuurt als voorzitter van de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC), afgezanten richting Zimbabwe die met zowel Mugabe als met de strijdkrachten in gesprek gaan. Zuma gaf eerder al aan dat de SADC bereid is te helpen bij het zoeken naar een oplossing voor het conflict in Zimbabwe. Hij riep op tot kalmte.

EU

Naast Zuma heeft ondertussen ook de Europese Unie zorgen geuit over de situatie in Zimbabwe. De EU heeft opgeroepen de dialoog te starten en te zoeken naar een vreedzame oplossing voor de ontstane situatie in het land. De constitutionele orde en het democratisch bestuur moeten daarbij gehandhaafd worden, stelt de EU.

Coup

Eerder op de ochtend meldde de regeringspartij ZANU-PF dat het leger in de nacht van dinsdag op woensdag de macht in het land heeft overgenomen.

Het leger ontkent dat sprake is van een staatsgreep. Op de staatstelevisie zei een woordvoerder van het leger dat het niet gaat om een staatsgreep, maar om een "bloedeloze correctie". De actie was "alleen op criminelen gericht", die sociaal en economisch lijden in het land zouden veroorzaken.

Opvolging

Aanleiding voor de onrust is het ontslag van de binnen de strijdkrachten populaire Mnangagwa. De politicus werd eerder gezien als één van de favorieten om Mugabe op te volgen. Door zijn vertrek leek Grace Mugabe de beste papieren te hebben om op termijn president te worden. De opvolgingskwestie loopt hoog op vanwege de slechte gezondheid van de hoogbejaarde Mugabe.

De echtgenote van de president kon rekenen op de steun van de jongerenafdeling van regeringspartij ZANU-PF, die zich profileert als de "nieuwe generatie" binnen de Zimbabwaanse politiek. Dat kamp staat tegenover de "oude garde", die onder andere worden gesteund door de invloedrijke vereniging voor oorlogsveteranen, een overtuigd bondgenoot van Mnangagwa.

Overgangsregering

Ondertussen zou de legerleiding in het land al maanden in gesprek zijn met de oppositie over een mogelijke overgangsregering. Dat zei een belangrijke oppositiefunctionaris, die anoniem bleef, tegen de Britse krant The Guardian.

Een tweede bron zegt dat president Mugabe nog deze week opstapt. Hij zou vervolgens worden vervangen door zijn voormalige vicepresident, Emmerson Mnangagwa. Oppositieleiders zouden aantreden als vicepresident en premier.

De berichten van deze bronnen zijn echter niet bevestigd door bijvoorbeeld het leger of door andere functionarissen.