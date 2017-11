Libanese premier nog steeds niet teruggekeerd uit Saudi-Arabië

Dit zegt president Michel Aoun woensdag op Twitter. "We kunnen niet langer wachten op Al-Hariri's terugkeer. We kunnen het werk van de staat niet neerleggen."

De premier maakte zijn aftreden begin november bekend toen hij in Saudi-Arabië was. Al-Hariri zei te vrezen voor een aanslag op zijn leven en liet de dagen daarna nauwelijks van zich horen. Zijn aftreden riep veel vragen op en al snel werd vanuit Libanon gesproken over huisarrest.

Al-Hariri liet zondag weten binnen "enkele dagen" terug te keren naar zijn thuisland om zijn ontslag formeel in te dienen. Na de uitspraken van Aoun beloofde hij woensdag op Twitter opnieuw zijn terugkeer, maar liet niet weten wanneer dit zal gebeuren.

De president zei eerder dat Al-Hariri was ontvoerd en weigerde zijn ontslag te aanvaarden. Al-Hariri is meerdere malen gevraagd terug te komen naar Libanon. Dat Saudi-Arabië hem mogelijk gevangen heeft genomen, noemt Aoun een schending van mensenrechten.

Spanningen

Het aftreden van Al-Hariri leidde tot speculaties dat Libanon een speelbal was geworden in de regionale machtsstrijd tussen de soennitische monarchie in Saudi-Arabië en het overwegen sjiitische Iran. De spanningen tussen de twee landen lopen steeds verder op.

De politieke onrust heeft Libanon naar de voorgrond gebracht van de Saudische-Iraanse rivaliteit voor invloed in de regio. Hezbollah, die in Libanon de president heeft geleverd, meent dat Al-Hariri door Saudi-Arabië tot aftreden is gedwongen in een poging om het land te destabiliseren.

De sjiitische Hezbollah speelt een cruciale rol in de Syrische burgeroorlog. Ze vecht aan de kant van president Bashar al-Assad, die geen soenniet is en Iran als bondgenoot ziet. Iran hoopt het land via een pro-Iraans Irak en Syrië te verbinden met het sjiitische deel van Libanon.