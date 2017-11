Republikeinen hopen dat Trump druk op omstreden senaatskandidaat opvoert

Moore is namens de Republikeinen de officiële kandidaat in Alabama. De 70-jarige rechter ligt sinds een week onder vuur nadat diverse vrouwen hem betichten van seksueel wangedrag.

Moore zou in het verleden meerdere minderjarige vrouwen hebben betast of aangerand. Ook zou hij zijn functie als openbaar aanklager hebben gebruikt om vrouwen te dwingen te zwijgen over zijn seksuele intimidatie.

De Republikeinen willen dat Moore zich terugtrekt als kandidaat. Maar omdat de stembiljetten al zijn gedrukt, is hij de enige die dit kan doen. De rechter heeft duidelijk gemaakt dit niet plan te zijn.

Niet geschikt

"Hij is duidelijk niet geschikt om senator te worden", aldus de Republikeinse senaatsleider Mitch McConnell. "We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat hij daadwerkelijk zijn zetel gaat bemachtigen."

McConnell heeft een spoedoverleg aangevraagd met Trump, die in de nacht van dinsdag op woensdag is teruggekeerd van een topconferentie in Azië. De Republikeinse senaatsleider heeft ook overleg gehad met vicepresident Mike Pence en John Kelly, de stafchef van het Witte Huis.

Kleinste meerderheid

Ook Paul Ryan, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft zich aangesloten in de rij van prominente partijgenoten die het terugtreden eisen van de omstreden kandidaat-senator Roy Moore.

De rel rond Moore zorgt ervoor dat de Democraten een kans maken de senaatszetel van Alabama, een normaliter Republikeinse staat, te winnen. De Republikeinen hebben met 52 zetels een kleine meerderheid in de Senaat. In de peilingen staat de Democratische kandidaat Doug Jones echter op een kleine voorsprong.

Straf van God

Senaatsleider McConnell suggereerde eerder dat de Republikeinen een zogenoemde 'write-in-kandidaat' gaan steunen. In theorie kunnen kiezers een naam van een nieuwe kandidaat op het stembiljet schrijven. McConnell zou denken aan Luther Strange, de Republikein die in de voorverkiezingen in Alabama verloor van Moore.

De omstreden Moore haalde in het verleden al regelmatig het nieuws met zijn opvallende uitspraken. Zo stelt hij dat moslims niet in het Amerikaanse congres zouden mogen zitten, wil hij homoseksualiteit strafbaar stellen en noemde hij de aanslagen op 9/11 een straf van God voor de goddeloosheid van de Verenigde Staten.