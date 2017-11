Zes doden na neerstorten vliegtuig in oosten Rusland

Een 3-jarig meisje overleefde het ongeluk, meldt persbureau Tass.

Het vliegtuig van het type Let L-410 was op weg van Chabarovsk naar de meer dan 1.000 kilometer verderop gelegen nederzetting Nelkan aan de rivier de Maja. Het vliegtuig stortte 2 kilometer voor de landingsbaan neer in een stuk bos.

De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het zicht was goed, zegt de weerdienst. De autoriteiten gaan voorlopig uit van een fout van de piloot of een technisch mankement. Het toestel was gebouwd in 2015.

De Let L-410 is een tweemotorig vliegtuig uit de Tsjechische Republiek. Het is geschikt voor maximaal negentien passagiers.