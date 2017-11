Meerderheid Australiërs stemt tijdens referendum voor homohuwelijk

Ruim driekwart van de stemgerechten deed mee aan de volksraadpleging.

De uitkomst is niet bindend, maar de Australische regering had van tevoren al toegezegd een wetsvoorstel voor invoering van het homohuwelijk naar het parlement te sturen als kiezers hun steun zouden uitspreken.

De uitslag van het referendum werd in het hele land nauw gevolgd door Australische LHBT. In een groot stadspark in Sydney werd de uitslag door duizenden mensen met luid gejuich ontvangen.

Toevoegingen

Een wettelijke invoering van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht is overigens nog geen gelopen koers. Het voorstel vereist de steun van enkele oppositieleden, omdat de regering van premier Malcom Turnbull slechts een meerderheid heeft van één zetel heeft in het Lagerhuis en geen meerderheid heeft in het Hogerhuis.

Christelijke parlementariërs hebben al aangegeven mogelijk extra toevoegingen te gaan eisen in ruil voor een stem voor het openstellen van het huwelijk voor LHBT. Zo zouden bijvoorbeeld christelijke ambtenaren of winkels die tegen het homohuwelijk zijn het recht moeten krijgen te weigeren mee te werken aan huwelijken van homo's en lesbiennes.

In een aantal Australische staten is homoseksualiteit pas sinds 1997 niet meer strafbaar.

26e land

In theorie kunnen de eerste koppels elkaar in februari het ja-woord geven. Australië zou het 26e land zijn dat het huwelijk voor partners van gelijke sekse invoert. Nederland was in 2001 het eerste land dat het huwelijk openstelde voor mensen van hetzelfde geslacht.

De laatste maanden spraken talloze bekende sterren zich al uit voor een invoering van het homohuwelijk in Australië. Onder meer meervoudig Olympisch kampioen Ian Thorpe, die drie jaar geleden uit de kast kwam, en de Amerikaanse tv-ster Ellen de Generes, die getrouwd is met de Australische actrice Portia de Rossi, waren vurig pleitbezorgers.