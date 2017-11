Dodental zware aardbeving grens Irak en Iran opgelopen tot 530

Het Iraanse persbureau IRNA laat dinsdag weten dat alleen in Iran al zeker 530 doden zijn gevallen. In Irak zijn tien doden gevallen en honderden mensen gewond geraakt.

De grootste schade deed zich voor in de plaats Darbandikhan, 75 kilometer ten oosten van de stad Sulaimaniya. Het voornaamste ziekenhuis raakte zwaar beschadigd en zit zonder elektriciteit, zei de Iraaks-Koerdische minister van Gezondheid, Rekwat Hama Rasheed.

De beving is de dodelijkste in Iran in meer dan tien jaar tijd. Zo'n 30.000 huizen raakten beschadigd. Twee dorpen werden volledig vernietigd.

Kampen

De Iraanse president Hassan Rohani bezocht het getroffen gebied in de ochtend en beloofde dat de regering "alles in het werk zal stellen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen''.

Duizenden mensen zitten in geïmproviseerde kampen, terwijl vele anderen ervoor kozen om de tweede nacht in de open lucht door te brengen, ondanks de lage temperaturen. Er wordt gevreesd voor naschokken.

Door de aardbeving ontstonden ook landverschuivingen in het gebied, deze bemoeilijken het reddingswerk.

Epicentrum

Het epicentrum van de beving lag op 32 kilometer van de stad Halabja in het Koerdische deel van Irak en kon in de hoofdsteden Teheran en Baghdad gevoeld worden. Zeker veertien provincies in Iran zijn getroffen door de beving. Er zijn naschokken gemeten met een kracht van 4,5 en 4,7.

De beving deed zich voor om 19.18 uur Nederlandse tijd. De Amerikaanse seismologische dienst USGS stelde de kracht bij van 7,2 naar 7,3.