Smog New Delhi verhindert helikopters om water over stad te sproeien

India wilde vanaf een hoogte van ongeveer 100 meter water gaan sproeien. Hoeveel oppervlakte van de enorme metropool met 22 miljoen inwoners de actie zou bestrijken is niet bekendgemaakt.

Een ander probleem was dat boven delen van New Delhi, waaronder het zuiden waar het parlement, de president en de premier zetelen, niet mag worden gevlogen, meldt de krant Indian Express.

De zware smog wordt veroorzaakt door de vele auto's in de stad, zand en stof van bouwplaatsen en branden op landbouwgronden in de omgeving. De regering kan het probleem alleen aanpakken door landelijk beleid te maken, maar heeft dat tot nu toe niet gedaan.

Noodtoestand

Volgens lokale media hangt er meer dan twee keer zoveel fijnstof in de lucht als wat als gevaarlijk wordt bestempeld. Daarom is vorige week in de stad de noodtoestand uitgeroepen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemde New Delhi in 2014 de meest vervuilde hoofdstad ter wereld, erger nog dan het eveneens beruchte Peking. Sindsdien sluiten de autoriteiten geregeld tijdelijk kolencentrales en wordt soms een deel van het autoverkeer gesommeerd van de weg te blijven.