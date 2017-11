VN onderzoekt beschieting van militair die grens Noord-Korea overstak

De medische toestand van de militair is kritiek, maar Zuid-Koreaanse artsen verwachten dat hij kan worden gered. De Noord-Koreaanse militair werd tijdens zijn vlucht naar Zuid-Korea door Noord-Koreaanse militairen neergeschoten.

De militair werd gevonden aan de zuidkant van het grensdorp Panmunjom, ongeveer vijftig meter ten zuiden van de demarcatielijn. Hij was gewond aan zijn schouder en elleboog, zei het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Hij wordt geopereerd aan zijn schotwonden.

De militair is overgelopen vanuit een Noord-Koreaanse wachtpost in de buurt. "Omdat het een gebied is dat aan het Noorden is blootgesteld, moesten we er naartoe kruipen om hem er weg te halen", voegde de woordvoerder van het ministerie toe.

Er was geen directe reactie op het incident uit Noord-Korea. Volgens Zuid-Korea was er dinsdag geen ongebruikelijke activiteit rond de grens.

China

Gemiddeld lopen per jaar meer dan duizend Noord-Koreanen naar Zuid-Korea over, maar de meesten vluchten via China. Het komt zelden voor dat een Noord-Koreaan de landsgrens tussen de beide Korea's oversteekt. De laatste keer was in juni. Tien jaar geleden vluchtte voor het laatst een Noord-Koreaanse soldaat via de gedemilitariseerde zone.

Zuid- en Noord-Korea verkeren nog steeds in een formele staat van oorlog, sinds hun conflict in de jaren 1950-1953 eindigde in een wapenstilstand en niet in een vredesverdrag.