Donald Trump jr. had tijdens verkiezingscampagne contact met Wikileaks

Dat deed hij na berichtgeving van The Atlantic.

Uit een gespreksgeschiedenis die Trump jr. op Twitter heeft geplaatst blijkt dat Wikileaks op 20 september 2016 contact zocht met de zoon van Trump om hem te informeren over een anti-Trump site. In de daaropvolgende periode stuurde Wikileaks meer privéberichten met verzoeken, die in het nadeel zouden zijn van Trumps rivaal Hillary Clinton.

Behalve een paar korte antwoorden is het onduidelijk of Trump jr. daadwerkelijk actie heeft ondernomen in reactie op de berichten van Wikileaks.

Belastingstukken

Op 12 oktober, bijna een maand na het eerste bericht, vraagt Wikileaks vervolgens in een privébericht aan Trump jr. om belastingstukken van zijn vader te lekken. Met als argument dat dat beter zou zijn, dan wanneer deze bij bevooroordeelde bronnen terecht zouden komen.

Wikileaks probeert Trump jr. te overtuigen door te zeggen: "Als wij ze publiceren, zal dat het beeld van ons als onafhankelijk medium versterken. Dat betekent dat de vele dingen die we over Clinton publiceren, een veel grotere impact zullen hebben, omdat het niet gezien zal worden als afkomstig van een 'Trump-gezinde' of 'Ruslandgezinde' bron, zoals het campagneteam van Clinton voortdurend lasterlijk beweert."

Wikileaks

Wikileaks lekte in de aanloop naar de verkiezingen een groot aantal e-mails van het campagneteam van Clinton. Die mails waren vermoedelijk onderschept door Russische hackers. Hierdoor kwam onder meer de fondsenwerving van de campagne van Clinton op straat te liggen.