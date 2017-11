Leger Myanmar ontkent schenden van mensenrechten

De maandag door het leger gepubliceerde uitkomsten van het onderzoek staan haaks op getuigenissen van vluchtelingen. Zij vertelden dat militairen en burgerwachten dorpen in brand hebben gestoken, burgers hebben gedood en vrouwen hebben verkracht.

Sinds eind augustus zijn zo'n zeshonderdduizend Rohingya gevlucht uit de deelstaat Rakhine. Dat gebeurde nadat het leger met veel geweld reageerde op aanvallen van Rohingya-opstandelingen. De generaal die de leiding had over die operatie, is enkele dagen geleden overgeplaatst.

De strijdkrachten zeggen zich bij hun interne onderzoek te hebben gebaseerd op verklaringen van duizenden mensen uit tientallen Rohingya-dorpen. VN-functionarissen hebben de Myanmarese autoriteiten eerder wel beschuldigd van mensenrechtenschendingen.

Ondervoed

Maandag bleek uit cijfers van onder meer hulporganisatie Save the Children dat bijna en kwart van de kinderen in vluchtenlingenkampen voor Rohingya in Bangladesh lijdt aan een acute vorm van ondervoeding.

7,5 procent van de onderzochte kinderen lijdt zelfs aan een ernstige vorm van acute ondervoeding. "Daar gaan kinderen aan dood als ze niet worden behandeld", zegt Rik Goverde van Save the Children tegen NU.nl.