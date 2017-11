Trump draagt in hoog tempo blanke mannen voor als rechter

Volgens een analyse van persbureau AP is 91 procent van de 58 nieuwe federale rechters die Trump het afgelopen jaar heeft benoemd blank. Vier op de vijf nieuwe rechters zijn mannen.

In zeker een kwart van de gevallen volgt een blanke man een vrouw of een rechter die een minderheid vertegenwoordigt op. De laatste president die zo weinig diversiteit in de nieuwe aanstellingen aanbracht, was George Bush (1989-1993). De laatste president die in zijn termijn zoveel blanke mannen als rechter benoemde, was Ronald Reagan (1981-1989).

Trump heeft veel nieuwe federale rechters kunnen aanstellen doordat veel gaten die de afgelopen jaren vielen onder president Barack Obama nog niet zijn opgevuld. Van de nominaties van Obama was bijna de helft vrouw. Slechts een op de drie kandidaten die hij voordroeg, was een blanke man.

Obama wilde dat bij federale rechtbanken de diversiteit van de Amerikaanse samenleving zichtbaar zou worden.

Komende decennia

De Republikeinen hebben de afgelopen jaren echter veel nominaties voor nieuwe rechters geblokkeerd. Sinds de laatste verkiezingen hebben de Republikeinen in het Congres de meerderheid.

Experts vrezen dat deze ontwikkeling een van de belangrijkste erfenissen van Trump kan zijn. Veel rechters die hij heeft aangesteld zijn relatief jong. Zij kunnen dus de komende decennia nog besluiten over belangrijke rechtszaken op het gebied van burgerrechten en milieuwetgeving.

North Carolina

In een district in North Carolina is nu discussie ontstaan over een aanstelling van Trump. George W. Bush had een blanke man genomineerd, een nominatie die Barack Obama ongedaan wilde maken door tot twee maal toe een Afro-Amerikaanse vrouw voor te dragen. De Republikeinen frustreerden deze aanstelling, zodat Trump nu weer dezelfde blanke man kan aanstellen die Bush tien jaar geleden noemde.

In dit deel van North Carolina is bijna de helft van de inwoners donker. Toch is er nog nooit een donkere rechter benoemd.

Het Witte Huis stelt in een reactie dat Trump zijn rechters kiest op basis van hun kwaliteiten. Het geven van voorrang aan vrouwen of minderheden zou betekenen dat de aanstellingen dan "politiek gemotiveerd" zouden worden.