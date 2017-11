Aantal 'hatecrimes' in VS voor tweede jaar gestegen

In totaal werden er in heel 2016 ruim zesduizend incidenten gerapporteerd. Dit is een stijging van 5 procent vergeleken met 2015, en een stijging van 10 procent vergeleken met 2014.

In de helft van de gevallen ging het om incidenten waarbij Afro-Amerikanen het slachtoffer waren. Zij worden door de daders aangesproken op hun huidskleur of hun afkomst. Bij een op de zes 'hatecrimes' waren Joden het doelwit. Bij ruim duizend gevallen was er sprake van geweld tegen LHBT.

De helft van de 'hatecrimes' wordt gepleegd door blanke Amerikanen. In negen van de ruim zesduizend gevallen werd het slachtoffer vermoord om zijn of haar huidskleur, geloof of seksuele geaardheid.

Trump

De FBI geeft geen verklaring voor de stijging van het aantal 'hatecrimes' in de VS. Wetenschappelijke onderzoekers die eerder dit jaar een toename van het aantal incidenten in negen grote steden tegen het licht hielden, legden een verband tussen de stijging en het aantreden van president Donald Trump.

Trump deed tijdens zijn campagne en na zijn aantreden als president veel harde of negatieve uitspraken over moslims, Mexicanen, vrouwen en homoseksuelen.