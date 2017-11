'Kwart van gevluchte Rohingya-kinderen in Bangladesh ondervoed'

7,5 procent van de onderzochte kinderen lijdt zelfs aan een ernstige vorm van acute ondervoeding. "Daar gaan kinderen aan dood als ze niet worden behandeld", zegt Rik Goverde van Save the Children tegen NU.nl.

De organisatie voerde het onderzoek eind oktober uit met onder meer Unicef en het World Food Programma van de Verenigde Naties onder 268 kinderen tussen de nul en vijf jaar. Onder hen waren ook Rohingya-kinderen die al langere tijd in Bangladesh woonden.

Sinds eind augustus zijn zo'n 615.000 Rohingya's de grens tussen Myanmar en Bangladesh overgestoken, waar ze worden opgevangen in provisorische opvangkampen. Ze zijn op de vlucht voor het geweld tegen de islamitische minderheid in hun land.

Bij zo'n 43 procent van de kinderen onder de vijf jaar was sprake van zogenoemde chronische ondervoeding. "Kinderen krijgen dan langere tijd te weinig gevarieerd te eten. Ze ontwikkelen zich hierdoor lichamelijk en mentaal minder goed," zegt Goverde. "Dat proces is onomkeerbaar. De kans is groot dat die kinderen in armoede blijven hangen. Het remt de groei."

Supervoeding

Volgens de hulporganisatie moeten hulpprogramma's worden opgeschaald om het ondervoedingsprobleem aan te pakken. Zo zijn er meer voedingsspecialisten nodig en is er grote behoefte aan speciale 'supervoeding' waarmee ondervoede kinderen kunnen worden behandeld. "Zo kun je voorkomen dat er doden vallen", aldus Goverde.

Volgens hem is het huidige gebrek aan hulp in de vijf opvangkampen in Bangladesh deels een kwestie van geld. Eind oktober zegde de Verenigde Naties tijdens een conferentie in Genève 335 miljoen euro toe voor noodhulp aan de gevluchte Rohingya's.

Internationale hulporganisaties schatten de kosten voor de eerste acute noodhulp op 435 miljoen euro. "We hebben dus 100 miljoen te weinig", zegt Goverde.

Daarnaast groeit het aantal gevluchte Rohingya's dat dagelijks Bangladesh bereikt nog steeds met honderden per dag. "Het is heel moeilijk om dat snel het hoofd te bieden. Bangladesh doet wat het kan, maar de middelen zijn daar ook beperkt," aldus de hulporganisatie. Vanuit Myanmar komt zover bekend geen hulp om de Rohinhya's op te vangen.

Noodhulp

Ondervoeding is bovendien niet het enige probleem waar de gevluchte Rohingya’s mee te maken hebben. Ook gezondheidszorg, onderdak en psychische hulp zijn hard nodig, melden de hulporganisaties.

De Europese Unie zegde vorige maand in Genève 30 miljoen toe voor de gevluchte Rohingya’s in Bangladesh. Het vorige kabinet in Nederland maakte begin oktober 2 miljoen euro vrij voor noodhulp.