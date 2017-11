EU stelt wapenembargo in tegen Venezuela

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken zetten maandag in Brussel ook voorbereidingen in gang voor een reisverbod en het bevriezen van banktegoeden voor Venezolaanse mensenrechtenschenders.

Het door de linkse populist Nicolás Maduro geregeerde Venezuela baart Europa al langer zorgen. Het wapenembargo en de dreiging van economische sancties moeten het regime ertoe brengen de democratie te herstellen, te gaan onderhandelen met de oppositie en verkiezingen uit te schrijven. De unie roept ook op tot vrijlating van politieke gevangenen.

"Alles wat we doen is gericht op het herstel van een dialoog tussen de regering en de oppositie om een democratische en vreedzame oplossing te vinden", laat de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken weten. Spanje was al langer voorstander voor sancties, maar binnen de EU was er onenigheid over de precieze uitwerking daarvan.

Zijlstra

"Gesprekken alleen blijken niet genoeg", aldus minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken. "Deze sancties zijn bedoeld als drukmiddel om gedragsverandering bij de regering te bewerkstelligen."

Maduro heeft het parlement buitenspel gezet door in augustus een door de oppositie geboycotte grondwetgevende vergadering op te richten. Die heeft als staatsorgaan de taken van het parlement overgenomen.

Het olierijke Zuid-Amerikaanse land staat aan de rand van faillissement. Tal van basisbehoeften zijn niet beschikbaar.