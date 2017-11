Dodental zware aardbeving grens Irak en Iran opgelopen naar ruim 400

Volgens de autoriteiten kan het dodental nog verder oplopen. Reddingswerkers zijn nog onderweg naar de meest afgelegen locaties van het getroffen gebied.

In Iran zijn ruim 348 doden gevallen, onder wie meer dan 236 in het stadje Sarpol-e Zahab, op zo'n vijftien kilometer van de grens met Irak. In Irak zijn zes doden gevallen en 68 mensen gewond geraakt, meldt het crisiscentrum van de regionale overheid.

De grootste schade deed zich voor in de plaats Darbandikhan, 75 kilometer ten oosten van de stad Sulaimaniya. Het voornaamste ziekenhuis raakte zwaar beschadigd en zit zonder elektriciteit, zei de Iraaks-Koerdische minister van Gezondheid, Rekwat Hama Rasheed.

Door de aardbeving ontstonden ook landverschuivingen in het gebied, deze bemoeilijken het reddingswerk.

Teheran

De beving deed zich voor om 19.18 uur Nederlandse tijd. De Amerikaanse seismologische dienst USGS stelde de kracht bij van 7,2 naar 7,3.

Het epicentrum lag op 32 kilometer van de stad Halabja in het Koerdische deel van Irak en kon in de hoofdsteden Teheran en Baghdad gevoeld worden. Zeker veertien provincies in Iran zijn getroffen door de beving. Er zijn naschokken gemeten met een kracht van 4,5 en 4,7.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra heeft namens Nederland zijn medeleven betuigd aan de slachtoffers van de aardbeving.