Trump en Duterte bevestigen warme band tussen Amerika en Filipijnen

Hun ontmoeting vindt plaats tijdens de top van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties (ASEAN) die maandag begint. Manilla is de laatste bestemming op de Azië-reis van Trump die hem naar Japan, Zuid-Korea en China voerde. Hij gaat dinsdag terug naar de VS.

Een woordvoerder van Duterte ontkende het bespreken van de mensenrechtensituatie, terwijl een woordvoerder van het Witte Huis liet weten dat dit kort aan bod is gekomen tijdens het gesprek. Wel heeft de Filipijnse president zijn drugsbeleid uitgelegd tegen Trump.

Duterte, die hoog over Trump opgaf, zei vorige week dat hij hem zou "wegsturen'' als Trump besluit de kwestie van vermeende mensenrechtenschendingen aan te kaarten. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis is het punt toch kort ter sprake gekomen.

Mensenrechtengroepen hebben bij Trump aangedrongen zich hard op te stellen tegenover Duterte vanwege diens bloedige oorlog tegen drugs, waarbij al duizenden mensen zijn gedood.

Geweldige relatie

De twee spraken verder over Islamitische Staat, de handel en drugs, zei een woordvoerster van het Witte Huis. Trump zei dat de twee een "geweldige relatie'' hebben. IS heeft in de Filipijnen veel aanhangers.

Een woordvoerder van Duterte noemde de relatie tussen de presidenten "warm" en vergelijkbaar met de relatie met Obama.

In mei werd Trump nog bekritiseerd omdat hij Duterte had geprezen tijdens een telefoongesprek "voor het geweldig werk'' dat hij deed om de illegale drugshandel tegen te gaan.

Bij protesten tegen Trump in Manilla raakten maandag zeker zestien mensen gewond, zes politieagenten en tien demonstranten. De politie zette waterkanonnen in tegen de ongeveer duizend demonstranten. Die verbrandden een portret van Trump met de Amerikaanse president in de vorm van een swastika. De schermutselingen vonden ongeveer 6 kilometer van de top plaats.