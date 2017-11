Voorzitter Europees Parlement wil budget EU verdubbelen

"We hebben 280 miljard euro nodig in plaats van de 140 miljard die we nu jaarlijks krijgen", zegt de Italiaan Tajani in een interview in Duitse media.

Om het budget te kunnen uitbreiden wil Tajani niet dat lidstaten van de EU meer geld gaan betalen maar hij denkt daarvoor aan Europese belastingen. "We hebben meer inkomsten nodig, zo zou je belasting kunnen heffen op financiële transacties op de beurs."

Het veel grotere budget is volgens de EP-voorzitter broodnodig om de vluchtelingencrisis aan te pakken en in de strijd tegen het terrorisme.