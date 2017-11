Oud-bazen veiligheidsdiensten: 'Poetin manipuleert Trump'

Oud-CIA-directeur John Brennan en James Clapper, de vroegere leider van de Amerikaanse inlichtingendiensten, reageren met hun uitspraken op de ontmoeting die de twee presidenten zaterdag hadden op een economische top in Vietnam.

Poetin stelde diep beledigd te zijn door alle suggesties dat Rusland de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou hebben beïnvloed. Trump verklaarde daarna deze verklaring van Poetin te geloven.

De uitspraken van Poetin druisen in tegen de informatie die vrijwel alle belangrijke Amerikaanse inlichtingendiensten de afgelopen anderhalf jaar hebben verzameld. Op basis van deze informatie is speciaal aanklager Robert Mueller een enorm onderzoek begonnen. Dit heeft de afgelopen weken tot de eerste dagvaardingen geleid.

Onwetend of naïef

"Trump is om wat voor reden dan ook geïntimideerd door Poetin, of hij is bang voor wat hij zal doen of wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn", stelde Brennan zondag in een interview op CNN. "Het wijst op naïviteit, onwetendheid of angst."

Volgens de inlichtingendiensten heeft Rusland zich destijds in de verkiezingen gemengd met als doel Trump president te laten worden. Daarbij zouden sociale media zijn ingezet en het hacken van de mails van Trumps tegenstrever Hillary Clinton.

Trump en Poetin zijn allebei op de top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC in Da Nang in Vietnam. Daar spraken de twee presidenten kort met elkaar. Het was hun eerste ontmoeting sinds juli.