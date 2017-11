Al-Hariri belooft binnen paar dagen terug te keren naar Libanon

"Over enkele dagen" keert hij terug naar zijn land, zei hij.

Al-Hariri maakte zijn aftreden op 4 november bekend terwijl hij in Saudi-Arabië was. Zijn stap riep veel vragen op. De Libanese president Michel Aoun zei zelfs dat Hariri was ontvoerd en weigerde zijn ontslag te aanvaarden.

Het aftreden van Al-Hariri leidde tot speculaties dat Libanon een speelbal was geworden in de regionale machtsstrijd tussen de soennitische monarchie in Saudi-Arabië en het sjiitische Iran.

Ontslag indienen

In het interview zei Al-Hariri dat hij naar Libanon terug wil keren om zijn ontslag formeel in te dienen. Hij zinspeelde erop dat hij zijn ontslag zou kunnen intrekken. Voorwaarde is dat de sjiitische Hezbollah zich aan het Libanese beleid houdt en zich niet in regionale conflicten mengt.

De Hezbollah heeft sterke invloed in Libanon. De sjiitische militie vocht in de burgeroorlog in het buurland Syrië met Iraanse strijdkrachten mee aan de kant van het regime van president Bashar al-Assad.