Zeker 328 doden door zware aardbeving in grensgebied Irak en Iran

Dat heeft een functionaris van de provincie tegen de Iraanse televisie gezegd. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Er zijn meer dan 2.500 gewonden.

In Iran zijn zeker 164 doden gevallen, waaronder meer dan 142 in het stadje Sarpol-e Zahab, op zo'n vijftien kilometer van de grens met Irak. In Irak zijn zes doden gevallen en meer dan vijfhonderd mensen gewond geraakt, meldt het crisiscentrum van de regionale overheid.

De grootste schade deed zich voor in de plaats Darbandikhan, 75 kilometer ten oosten van de stad Sulaimaniya. Het voornaamste ziekenhuis raakte zwaar beschadigd en zit zonder elektriciteit, zei de Iraaks-Koerdische minister van Gezondheid, Rekwat Hama Rasheed.

De beving deed zich voor om 19.18 uur Nederlandse tijd. De Amerikaanse seismologische dienst USGS stelde de kracht bij van 7,2 naar 7,3. Het epicentrum lag op 32 kilometer van de stad Halabja in Iraaks Koerdistan. Er zijn naschokken gemeten met een kracht van 4,5 en 4,7.

Elektriciteit

In de grenssteden in Irak is de noodtoestand uitgeroepen. In het westen van Iran zijn minstens acht dorpen beschadigd en is op sommige plaatsen de water- en elektriciteitsvoorziening uitgevallen.

Een medewerker van de plaatselijke afdeling van de Iraanse Rode Halve Maan in de provincie Kermanshah zei dat veel mensen hun huizen niet meer binnen durven te gaan omdat ze bang zijn voor naschokken.

Avondeten

In de Iraakse hoofdstad Bagdad renden mensen in paniek hun huizen uit. "Ik zat net met de kinderen aan het avondeten toen het gebouw begon te dansen, zo leek het wel", zei Majida Ameer, een inwoonster van de wijk Salihiya. "Ik dacht eerst aan een enorme bom, tot ik iedereen om mij heen 'aardbeving' hoorde schreeuwen."

Soortgelijke taferelen speelden zich af in Erbil, de hoofdstad van de semi-autonome regio Koerdistan, en andere steden in het noorden van Irak.

Zelfs in Diyarbakir in het zuidoosten van Turkije en in verschillende plaatsen in Israël werd de beving gevoeld. De Rode Halve Maan in Turkije, de lokale afdeling van het Rode Kruis heeft al gemeld zeker 3.000 tenten en verwarmingen en meer dan 10.000 bedden en dekens richting Irak te sturen voor noodhulp.