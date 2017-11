Ruim twintig agenten Brussel gewond na rellen WK-kwalificatie Marokko

Er werden ook enkele auto's in brand gestoken en winkels geplunderd.

Belgische media meldden dat mensen zich in de Stalingradlaan in het zuiden van het centrum verzamelden om de Marokkaanse overwinning te vieren. Ze trokken naar het Beursplein waar de viering uit de land liep en naar schatting driehonderd 'keetschoppers' slaags raakten met de politie.

Er zijn geen arrestaties verricht. De Brusselse politie heeft beelden van bewakingscamera's opgevraagd om plunderaars aan te kunnen houden.

Bijzonder

Marokko won gisteren de wedstrijd tegen Ivoorkust met 2-0. Het is voor het eerst sinds de deelname aan het WK van 1998 dat Marokko de eindronde haalt. Het voetbalteam bestaat uit veel spelers die zijn geboren in Nederland, Spanje en Frankrijk.

Marokkaanse media spreken in eigen land van een gekte, vooral in de straten van Rabat en Casablanca. Buiten Marokko is de overwinning ook uitbundig gevierd, zoals bijvoorbeeld in Parijs waar voetbalfans zich met Marokkaanse vlaggen verzamelden bij de Arc de Triomphe.

Ook in Nederland gingen veel mensen de straat op. In Den Haag moest de politie actie ondernemen nadat ze door feestvierders werden bekogel met onder meer stenen, blikjes en vuurwerk. De ME moest ingrijpen om de rust te herstellen.