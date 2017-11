'Veertig Britse parlementsleden eisen ontslag premier Theresa May'

Dat meldt The Sunday Times zondag. Met acht stemmen meer is het mogelijk om de partijleider te dwingen om af te treden. Mocht dat het geval zijn dan wordt de nieuwe partijleider ook direct de premier van Groot-Brittannië. Nieuwe verkiezingen zijn daarvoor niet nodig.

May kreeg een flinke klap te verwerken tijdens de vervroegde parlementsverkiezingen in juni. De Conservatieven verloren hun absolute meerderheid in het lagerhuis. Ook de moeizame Brexit-onderhandelingen worden haar aangerekend. De laatste weken sijpelen steeds meer berichten naar buiten over partijgenoten die het vertrouwen hebben verloren in May.

De wanklanken zwollen recentelijk weer aan na de chaotisch verlopen speech van May op de jaarlijkse conferentie van de Conservatieve partij, waarin ze werd onderbroken door een komiek met een ontslagbrief. Ook had ze last van hoestbuien. Die speech had haar leiderschap juist moeten onderstrepen.

Johnson

De burgemeester van Londen Sadiq Khan roept intussen de minister van Buitenlandse Zaken op om zijn functie neer te leggen. Volgens Khan heeft minister Boris Johnson een serie blunders gemaakt waarmee hij onder meer Libiërs, Amerikanen en Spanjaarden zou hebben beledigd.

Johnson "moet gaan", zegt Khan zondag in een uitzending van The Andrew Marr Show op de BBC. De burgemeester van de Britse hoofdstad is niet de enige die kritiek uit op de minister, die vaker onder vuur ligt om uitspraken die verkeerd vallen.

Journalisten

Recent sprak Johnson over Nazanin Zaghari-Ratcliffe, een Brits-Iraanse hulpverlener die in Iran een celstraf uitzit. Hij schiep verwarring door te zeggen dat de vrouw lessen journalistiek gaf voordat ze werd gearresteerd. De Iraanse autoriteiten gebruikten die uitspraak vervolgens tegen de vrouw.

"Mijn punt was dat ik het oneens ben over de Iraanse opvatting dat het opleiden van journalisten een misdaad is", verklaarde Johnson na een storm van kritiek.

Hij liet daarnaast ook weten dat het niet zijn bedoeling was om de Iraanse beschuldigingen kracht bij te zetten. Zaghari-Ratcliffe zit in de gevangenis wegens spionage en samenwerking met Westerse inlichtingendiensten. Johnson benadrukte dat de Britse regering ervan overtuigd is dat de vrouw op vakantie was in Iran, toen ze vorig jaar werd opgepakt.