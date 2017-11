Trump biedt zich aan als bemiddelaar in conflict om Zuid-Chinese Zee

"Als ik kan helpen als mediator, laat het me weten", bood Trump de helpende hand aan. Onder meer Vietnam en China claimen het recht op de Zuid-Chinese Zee. Peking vindt dat het recht heeft op de zee en Trump erkende dat die houding problemen geeft. "Maar ik ben een zeer goede bemiddelaar en scheidsrechter."

De Zuid-Chinese Zee is rijk aan vis, aardolie en aardgas en daarmee van enorme economische betekenis. Behalve China en Vietnam liggen onder meer Singapore, Thailand, Indonesië, Maleisië en de Filipijnen aan het druk bevaren water. Er worden voortdurend schermutselingen gemeld waarbij soms slachtoffers vallen.

Raketwerpers

Het Chinese leger plaatse afgelopen mei raketwerpers op meerdere kunstmatige eilanden die het land in de zee heeft aangelegd. De geavanceerde wapens zouden zijn bedoeld om Vietnamese belagers op afstand te houden.

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis stelde in juni dat de Verenigde Staten niet accepteren dat China wapensystemen plaatst op de eilanden, en dat Washington zich blijft verzetten tegen de 'militarisering' van het gebied.

De Zuidoost-Aziatische landen komen jaarlijks bijeen om te overleggen over de veiligheidssituatie in de regio. In augustus van dit jaar werd besloten een gedragscode voor de Zuid-Chinese Zee op te gaan zetten, waarover de onderhandelingen waarschijnlijk aan het eind van de winter zullen beginnen.

Noord-Korea

Een week geleden kwam Trump aan in Japan voor een reis van bijna twee weken door Azië. Het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens zijn reis is de kwestie Noord-Korea. De nucleaire plannen van het communistische land zorgen voor veel spanningen in Azië en tussen Pyongyang en Washington.

Trump liet voor zijn ontmoeting met de Vietnamese president via Twitter weten dat hij beledigd was toen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hem oud noemde. "Ik zou hem nooit klein en vet noemen", aldus de Amerikaanse president. "Ik doe mijn best om vrienden met hem te worden, en misschien gaat dat op een dag lukken."

Rusland

Trump liet in Hanoi tevens weten dat hij het eens is met de beoordeling van Amerikaanse inlichtingendiensten, die stellen dat er Russen zijn geweest die zich wel degelijk met de verkiezingscampagne in de VS wilden bemoeien om Trump te helpen.

Trump zei zaterdag nog dat hij de Russische president Vladimir Poetin op zijn woord gelooft als "hij zegt dat hij zich absoluut niet met onze verkiezingen heeft bemoeid."

Een dag later kwam Trump op die woorden terug. "Hij gelooft wat hij gelooft. Ik heb geen zin om hierover met Poetin te discussiëren. We moeten met Rusland gaan werken aan de wereldproblemen."