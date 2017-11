Trump gelooft Poetins ontkenning van inmenging in verkiezingen VS

De Russische president noemde de beschuldigingen dat het Kremlin zich heeft gemengd in de Amerikaanse verkiezingen 'absurd' en voelt zich beledigd door vragen over de beweerde bemoeienissen.

Trump en Poetin zijn allebei op de top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC in Da Nang in Vietnam. Daar spraken de twee presidenten kort met elkaar. Het was hun eerste ontmoeting sinds juli.

Trump stelde dat Poetin hem tijdens hun ontmoeting nogmaals had verteld dat Rusland zich niet met de Amerikaanse verkiezingen heeft bemoeid. "Ik geloof hem echt", aldus de president. "Ik denk dat hij erg beledigd is en dat is niet goed voor de VS."

Onder meer de hoofden van de FBI, CIA en de Amerikaanse inlichtendienst NSA zeiden eerder dat er bewijs is dat Rusland de verkiezingen heeft geprobeerd te beïnvloeden. De CIA meldt zaterdag dat het bij die stelling blijft.

Volgens de inlichtingendiensten heeft Rusland zich destijds in de verkiezing gemengd met als doel Trump president te laten worden. Daarbij zouden sociale media zijn ingezet en het hacken van de mails van Trumps tegenstrever Hilary Clinton.

Facebook

Poetin sprak tegen dat Rusland via sociale media de publieke opinie in de VS heeft geprobeerd te beïnvloeden. Facebook en Twitter bevestigden eerder deze maand dat er rond verkiezingstijd veel politieke berichten zijn verspreid door Russische partijen.

"Er is geen bevestiging dat wij ons hebben gemengd in de verkiezingscampagne", zei Poetin. "En dat kan er ook niet zijn."

Gedagvaard

In het onderzoek dat speciaal aanklager Robert Mueller doet naar Russische inmenging in die campagne zijn Trumps voormalige campagneleider Paul Manafort en diens zakenpartner Rick Gates de eersten die zijn gedagvaard.

De dagvaarding bevat beschuldigingen over een complot tegen de Verenigde Staten, valse getuigenis en het witwassen van geld. De aanklachten hebben betrekking op de periode van 2006 tot en met dit jaar.

Trump heeft alle betrokkenheid bij de Russische inmenging van de verkiezing tot dusver ontkend.