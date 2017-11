'Trump en Poetin eens over aanpak Syrië'

Volgens Moskou roepen Poetin en Trump alle partijen in Syrië op deel te nemen aan vredesbesprekingen in Genève. Een achtste ronde van de vredesbesprekingen over Syrië wordt mogelijk eind november in de Zwitserse stad gehouden.

Trump en Poetin zijn allebei op de top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC in Da Nang in Vietnam.

Ook hebben beide presidenten zich uitgelaten over het lopende Ruslandonderzoek in de Verenigde Staten. Volgens Poetin is de link tussen de voormalig campagneleider Paul Manafort en Rusland verzonnen door de tegenstanders van Trump.

De Russische president noemde de beschuldigingen dat het Kremlin zich heeft gemengd in de Amerikaanse verkiezingen 'absurd' en voelt zich beledigd door vragen over de beweerde bemoeienissen.

Paradise Papers

De Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, kwam tevens ter sprake. Onlangs bleek uit de Paradise Papers dat Ross belangen heeft in scheepvaartbedrijf Navigator dat zaken doet met het Russische bedrijf Sibur. Dit Russische bedrijf is deels in handen van de schoonzoon van Poetin. Volgens Poetin gaat het enkel om zakelijke belangen en speelt politiek geen enkele rol.

Trump zelf zegt ook met Poetin hierover gesproken te hebben. De Russische president zou Trump hebben gezegd niets te maken hebben gehad met de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

'Verwoester'

Noord-Korea meldt zaterdag dat de Amerikaanse president met zijn reis door Azië laat zien een "verwoester" te zijn. Volgens de Noord-Koreanen zou Trump gesmeekt hebben om oorlog op het Koreaanse Schiereiland. "Trump heeft wederom een poging gedaan om de bevolking van haar overheid te vervreemden."