Advocaten vegen beschuldigingen aan adres Michael Flynn van tafel

The Wall Street Journal meldde vrijdag dat Flynn en zijn zoon door Turkije een beloning van vijftien miljoen dollar is beloofd, mocht het plan slagen. Dat zou aan het licht zijn gekomen in het onderzoek onder leiding van Robert Mueller naar Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

"Uit respect voor de verschillende onderzoeken naar de mogelijke Russische invloed op de verkiezingen reageren we normaal gesproken niet op geruchten en berichten in de media, maar deze beschuldigingen zijn zo buiten alle proporties en schadelijk dat we een uitzondering maken. De beschuldigingen zijn niet waar", aldus de juristen van Flynn in een verklaring.

Bewijs

Eerder deze week kwam naar buiten dat Mueller in zijn onderzoek naar de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen genoeg bewijs heeft verzameld om Flynn en diens zoon aan te klagen. Hij zou zich naast het aannemen van geld van Turkije in ruil voor hulp bij uitzetting van Gülen onder meer schuldig hebben gemaakt aan witwassen, en gelogen hebben tegen federale agenten.

Flynn was gedurende 24 dagen in dienst van Trump als veiligheidsadviseur, maar werd aan de kant gezet nadat bleek dat hij gelogen had tegen vice-president Mike Pence over zijn contacten met een Russische diplomaat.