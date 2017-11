Republikeinen VS stoppen werving voor omstreden christelijke rechter

Politico, een website voor politiek nieuws, baseert zich vrijdag op documenten van de federale kiescommissie.

In die papieren is de naam van Moore geschrapt van de lijst van politici waarvoor de Republikeinen geld inzamelen. De inmiddels 70-jarige Moore, een fundamentalistische christen, hoopt bij een verkiezing in december de Senaatszetel voor Alabama in de wacht te slepen.

Een vrouw had tegen de Washington Post gezegd dat Moore seksueel contact met haar begon toen ze 14 was. Moore ontkent dat en zegt dat de hele rel "much ado about nothing" is.

Hij stelde bovendien dat Maria ook minderjarig was toen zij geslachtsgemeenschap had met Jozef. "Daar is niets immoreels of illegaals aan", aldus Moore.

Great guy

De Amerikaanse president Donald Trump stelde eerder op de dag dat Moore op moet stappen als alle beschuldigingen waar zijn. In september noemde Trump hem nog een "great guy". Ook andere Republikeinse prominenten hebben hun handen van Moore afgetrokken.

Moore ontkent alle aantijgingen en heeft al aangegeven er niet over te piekeren om op te stappen. Ook de Republikeinse leiders in de staat Alabama blijven Moore steunen.

Straf van God

De landelijke Republikeinse partij kan hem niet dwingen om op te stappen. De termijn om de kandidatuur te wijzigen, is al gesloten. De stembiljetten zijn al gedrukt en sommige kiezers die per post stemmen hebben hun stem al uitgebracht.

De senator haalde in het verleden al regelmatig het nieuws met zijn opvallende uitspraken. Zo stelt hij dat moslims niet in het Amerikaanse congres zouden mogen zitten, wil hij homoseksualiteit strafbaar stellen en noemde hij de aanslagen op 9/11 een straf van God voor de goddeloosheid van de VS.