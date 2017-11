Drie gewonden door inrijden auto op groep nabij Franse Toulouse

Een 23-jarige vrouw raakte zwaargewond aan haar hoofd. Een 23-jarige man en een 22-jarige vrouw liepen lichte verwondingen op. Volgens de Franse zender BFMTV gaat om drie Chinese studenten. De slachtoffers zijn naar een ziekenhuis overgebracht.

De 28-jarige bestuurder is ter plekke aangehouden. Het incident wordt momenteel niet aan terrorisme gelinkt. Hij is eerder met de politie in aanraking geweest, vermoedelijk in verband met drugscriminaliteit. De man is tien keer veroordeeld. Hij zou psychische problemen hebben.

Blagnac is een voorstad van Toulouse in het zuiden van Frankrijk.