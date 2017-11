'Saudi-Arabië heeft oorlog verklaard aan Libanon en Hezbollah'

Dit deelde hij vrijdag mee in een televisietoespraak.

Volgens Nasrallah zit de pas afgetreden premier van Libanon vast in Saudi-Arabië. Hij eist dat de politicus Saad al-Hariri terugkeert naar Libanon, maar volgens Saudi-Arabië heeft hij helemaal geen huisarrest.

De premier reisde vorige week vrijdag naar het land. Een dag later maakte hij bekend zijn functie neer te leggen, uit angst voor een aanslag op zijn leven. Saudi-Arabië heeft Al-Hariri daartoe gedwongen in een poging om Libanon te destabiliseren, claimt Nasrallah.

De regering in Riyadh verklaart dat de soennitische Al-Hariri is opgestapt wegens onvrede over de huidige regering, die zou volgens hem worden geleid door Hezbollah.



Bemoeienis

De Hezbollah-leider zegt dat er sprake is van "ongekende Saoedische bemoeienis" in de Libanese politiek. Volgens Nasrallah wil Saudi-Arabië een nieuwe premier met een gedeelde visie. Hezbollah is sjiitisch, Saudi-Arabië overwegend soennitisch.

De regering in Beiroet is nog steeds legitiem en intact, benadrukt Nasrallah. De coalitie bestaat uit alle grote politieke partijen van Libanon, waaronder Hezbollah. De samenwerking werd gezien als een overwinning voor de overwegend sjiitische Iran en Hezbollah.

Zorgen

VN-topman Antonio Guterres laat weten zich ernstig zorgen te maken over de kwestie met de twee landen. De secretaris-generaal waarschuwt bij een nieuw conflict voor verwoestende gevolgen voor het gebied.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken waarschuwt landen om Libanon niet als een instrument te gebruiken om een onderling conflict in het Midden-Oosten uit te vechten. Hij vraagt daarnaast respect voor de integriteit en onafhankelijkheid van het land.

Ook Frankrijk heeft op de kwestie gereageerd. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat Al-Hariri de kans krijgt om zijn rol "essentiële rol" in Libanon te blijven vervullen, aldus een woordvoerder.