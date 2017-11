'Jemen raakt binnen maand verstoken van brandstof en medicijnen'

Daarvoor waarschuwt het Kinderfonds van de Verenigde Naties Unicef.

De coalitie, die tegen de Houthi-rebellen in Jemen vecht, heeft alle toegangen per lucht, land en zee tot het Arabische schiereiland gesloten om zo de wapenleveranties aan de Houthi-rebellen vanuit Iran tegen te houden.

Volgens een woordvoerder van Unicef zijn de prijzen van brandstof met zestig procent gestegen.

Ook de toegang tot medicijnen vormt een probleem in het land. De woordvoerder waarschuwt tevens voor een uitbraak van difterie, een besmettelijke infectie dat de slijmvliezen in de keel en neus aantast, waardoor ademhalen heel moeilijk wordt.

Het Rode Kruis heeft donderdag alarm geslagen over de cholera-epidemie in het land. Naar schatting 880.000 mensen in het land zijn met de dodelijke ziekte besmet. Rode Kruis-zendingen met medicijnen worden door de blokkade bij de grens tegengehouden.

De Verenigde Naties hebben donderdag naar aanleiding van de blokkade gewaarschuwd voor "de grootste hongersnood die de wereld in meerdere decennia heeft gezien met miljoenen slachtoffers tot gevolg." De VN kondigde woensdag aan te onderzoeken of de blokkade in strijd is met de internationale wetten.

Oorlog

De blokkade volgt op de onderschepping van een uit Jemen afgevuurde raket nabij de Saudische hoofdstad Riyad vorig weekend. De raket zou volgens de VS door Iran geleverd zijn aan de Houthi's in Jemen.

De door de Saudi-Arabië geleide internationale coalitie heeft al duizenden luchtaanvallen uitgevoerd tegen de Houthi-rebellen, die de hoofdstad Sanaa en een deel van het noorden van het land controleren. Daarbij worden burgerslachtoffers niet geschuwd. Sinds 2015 zijn meer dan tienduizend doden gevallen.

De strijd in Jemen wordt gezien als een zogeheten oorlog bij volmacht, die door aartsvijanden Saudi-Arabië en Iran wordt gebruikt om uit te vechten wie de belangrijkste regionale grootmacht is.