NAVO waarschuwt voor aanslagen IS in Europa

NAVO-chef Jens Stoltenberg waarschuwde daar donderdag voor bij een bijeenkomst van de internationale anti-IS-coalitie in Brussel.

''Dus we moeten waakzaam blijven en samenwerken. Dat is precies waarom we hier vandaag bijeen zijn. Ons werk is nog niet gedaan'', aldus Stoltenberg. De coalitie onder leiding van de VS bestaat uit 73 partijen, waaronder alle NAVO-landen en het militaire bondgenootschap zelf. Defensieminister Ank Bijleveld is ook bij het overleg.

Afghanistan kwam donderdag ook ter sprake. De NAVO-ministers besloten de trainingsmissie Resolute Support met drieduizend man uit te breiden tot zestienduizend. De Amerikanen voeren daarnaast gevechtsmissies uit tegen de Taliban.

''We kunnen in Afghanistan vechten en praten tegelijk'', zei commandant John Nicholson. ''De deur staat open voor de Taliban, maar als ze er niet doorheen gaan, wacht hun vernietiging.’’