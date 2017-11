Internationaal Strafhof werpt zich op misdaden Burundi

Op 27 oktober heeft het kleine en etnisch verscheurde land zich teruggetrokken uit het verdrag waar het ICC op stoelt. Burundi heeft net als andere Afrikaanse landen het ICC ervan beschuldigd zich op Afrikaanse verdachten te richten.

Het hof heeft in de persverklaring beklemtoond dat het onderzoek betrekking zal hebben op een periode dat Burundi officieel nog wel bij het ICC was aangesloten.

Het ICC is in 2002 aan het werk gegaan om de zwaarste misdaden te vervolgen in plaatsen waar dat lokaal om wat voor redenen dan ook wordt nagelaten. Het hof kan over het algemeen werken in of met landen die zijn aangesloten.