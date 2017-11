Duitse verpleger Niels H. verantwoordelijk voor meer dan honderd doden

Dat maakten politie en openbaar aanklager van Oldenburg donderdag bekend. Door middel van toxicologisch onderzoek is H. aan 106 sterfgevallen gelinkt.

De inmiddels 40-jarige Niels H. spoot patiënten een overdosis aan hartmedicijnen in en probeerde ze vervolgens weer tot leven te wekken. Dit lukte echter niet in alle gevallen.

Het Duitse Openbaar Ministerie liet de afgelopen drie jaar overblijfselen opgraven en onderzoeken van 130 overleden patiënten. De oud-verpleger voerde zijn daden uit in twee Duitse klinieken. In een instelling in Delmenhorst zouden 62 sterfgevallen aan H. zijn gelinkt en in een kliniek in Oldenburg zijn zeker 38 gevallen bekend waar H. in wordt genoemd. Enkele zaken in Delmenhorst worden nog nader onderzocht.

Hartmedicijn

De ex-verpleger stond in 2008 en 2015 voor de rechtbank voor de dood van dertig patiënten die hij een overdosis van het hartmedicijn zou hebben ingespoten. Niels H. kreeg uiteindelijk levenslang voor tweevoudige moord, twee pogingen tot moord en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. In zes gevallen werd bewezen dat H. verantwoordelijk was voor het sterven van de patiënten.

Na diepgravend politieonderzoek kwam eind augustus naar buiten dat de voormalige verpleger mogelijk nog eens 84 patiënten zou hebben omgebracht. Het Duitse OM bevestigt dit aantal en stelt nu dat na nieuwe onderzoeken zestien nieuwe verdachte sterfgevallen aan het licht zijn gekomen, waarbij H. een rol heeft gespeeld.

Volgens het OM hadden veel van de sterfgevallen voorkomen kunnen worden. Uit statistieken bleek al dat in de kliniek in Oldenburg opvallend veel sterfgevallen waren als H. werkte. Hij kreeg echter een goede getuigenis mee toen hij van baan veranderde en in Delmenhorst aan de slag ging. Daar ontstonden al snel geruchten maar bleef actie lang uit.

Verhoren

In de eerdere verhoren over de seriemoorden in de twee ziekenhuizen gaf de ex-verpleger volgens de aanklager volledige openheid van zaken. Hem waren 27 sterfgevallen voorgelegd en hij heeft zijn daden "volledig en inclusief alles toegegeven", zei officier van justitie Daniela Schiereck-Bohlmann op een persconferentie.

Alleen kon hij zich niet alle concrete gevallen meer herinneren. Hij heeft toegegeven de patiënten met het medicijn in een "staat van reanimatie" te hebben gebracht om daarna zijn vaardigheden in reanimatie te willen bewijzen, zei ze.

De zaak is een van de grootste moordzaken in de Duitse criminele geschiedenis. Het aantal sterfgevallen waarvoor Niels H. verantwoordelijk is, ligt waarschijnlijk nog veel hoger omdat veel patiënten gecremeerd zijn, zei het hoofd van de politie in Oldenburg in augustus.

Het OM wil Niels H. volgend jaar voor de rechtbank horen over de nieuw ontdekte sterfgevallen.