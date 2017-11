Trump wil dat China meer doet voor denuclearisatie Noord-Korea

"China kan dit probleem snel en gemakkelijk oplossen", zei Trump die wil dat China een strengere houding aanneemt tegenover Pyongyang en dat Peking zijn financiële banden met het Noord-Koreaanse regime breekt. De Amerikaanse president wil ook dat Rusland helpt bij het oplossen van de spanningen op het Koreaans Schiereiland.

In een gezamenlijke verklaring tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president aan China benadrukten beide regeringsleiders hun betrokkenheid bij de denuclearisatie van Noord-Korea. Toch is de manier waarop de landen tot een oplossing willen komen anders, al denkt Trump wel dat ze tot een akkoord kunnen komen.

"We hebben afgesproken niet de mislukte aanpakken uit het verleden te gaan herhalen. En dat waren er veel", zei Trump. "We zijn het eens geworden over de noodzaak van de volledige implementatie van de resolutie van de VN Veiligheidsraad en van het verhogen van de economische druk totdat Noord Korea besluit dit roekeloze en gevaarlijke pad te verlaten."

Volgens Trump hebben de landen de potentie om de regio te bevrijden van deze nucleaire dreiging. "Maar dat vergt gezamenlijke actie, gezamenlijke kracht en gezamenlijke toewijding."

Dialoog

Xi benadrukte nogmaals dat China streeft naar de volledige denuclearisatie maar sprak niet over een verandering van tactiek van Peking wat betreft Noord-Korea. "We zijn betrokken bij de situatie en zullen er alles aan doen om door middel van dialoog en consulaties tot een oplossing te komen."

China ziet de relatie met de VS verbeteren en hoopt samen meer te gaan bereiken. "We zijn nu op een historisch startpunt van nieuwe banden tussen China en de VS."

Trump en Xi spraken verder vooral over handel tussen beide grootmachten. Zo tekenden ze handelsakkoorden tussen Amerikaanse en Chinese bedrijven ter waarde van in totaal 250 miljard dollar.