'Schutter Texas schoot minutenlang op aanwezigen in kerk'

Dit zegt een politiebron met kennis van het onderzoek woensdag tegen The New York Times.

De opsporingsdiensten beschikken over beelden van de schietpartij, die is vastgelegd door een camera. De kerk in Sutherland Springs deelde in het verleden vaak video's van diensten op internet. De bron schat dat op de videobeelden te zien is hoe ongeveer zeven minuten lang wordt geschoten.

Toen de dader de kerk verliet, werd hij beschoten door een buurtbewoner. Na een korte achtervolging werd hij dood aangetroffen in zijn auto. De autoriteiten vermoeden dat hij zelfmoord heeft gepleegd.

Motief

Het motief van de man is volgens de politie in Texas 'huiselijk'. Hij zou volgens de politie enkele bedreigende berichten hebben gestuurd naar zijn schoonmoeder. Maandag werd bekend dat de schoonfamilie van de schutter regelmatig de kerk bezocht. Zij waren tijdens de schietpartij niet aanwezig.

De man werd in 2012 door een militaire rechtbank veroordeeld wegens mishandeling van zijn vrouw en kind. Hij kreeg een celstraf van twaalf maanden opgelegd en werd uiteindelijk in 2014 ontslagen.

De autoriteiten in Texas gaven woensdag onder meer de namen vrij van de slachtoffers. In totaal stierven tien vrouwen, zeven mannen, acht kinderen en een nog ongeboren foetus. Het jongste kind was één jaar oud, de oudste volwassene 77.