Vier landen eisen verlenging VN-mandaat onderzoek gifgas Syrië

De vier landen hebben in de VN Veiligheidsraad laten weten dat er duidelijk uitgesproken moet worden dat de verantwoordelijken voor de gifgasaanval in april verantwoordleijk moeten worden gehouden.

"We dringen er op aan dat de Veiligheidsraad de capaciteit van JIM (Joint Investigative Mechanism) handhaaft", staat in een statement van de vier ministers van Buitenlandse Zaken. JIM is de onderzoeksmissie van de VN in Syrië samen met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

In het laatste verslag van JIM staat dat het Syrische leger verantwoordelijk is voor de gifgasaanval in april op Syrische burgers. Rusland liet dinsdag weten een veto uit te spreken over een verlenging van het mandaat. Onder andere het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vinden dat Rusland hierdoor mensenrechtenschendingen negeert.