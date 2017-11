Syrisch leger herovert laatste belangrijke IS-bolwerk in Syrië

Dit heeft een commandant van het militaire bondgenootschap woensdagavond bekendgemaakt. Eerder op de dag werd bekend dat de stad was omringd door militairen van het Syrische leger en zijn bondgenoten.

De afgelopen twee jaar is IS bijna volledig teruggedreven in Syrië. Alleen in een paar naburige steden rondom Albu Kamal en enkele geïsoleerde stukken woestijn houdt de groepering nog stand. De stad Albu Kamal ligt vlakbij de grens met Irak.

Afgelopen week namen Iraakse strijdkrachten in eigen land al-Qaim in, een plaats vlakbij de grens met Syrië en niet ver van Albu Kamal. IS heeft in het land voor zover bekend alleen nog het dorpje Rawa in handen. Dat ligt, evenals al-Qaim, aan de rivier Eufraat in het grensgebied met Syrië.

Opmars

Het Syrische leger is samen met sjiitische milities en gesteund door Iran en Rusland de laatste tijd bezig aan een opmars tegen IS. Tegelijkertijd is een coalitie van onder andere Koerdische milities gesteund door de Verenigde Staten bezig om IS terug te dringen in het noorden en oosten van Syrië.

Een adviseur van de Iraanse president liet woensdag weten dat het Syrische leger samen met bondgenoten binnenkort acties start om de regio rond de noordwestelijke stad Idlib terug te nemen. Die is nu nog in handen van rebellen.