Vijf doden door ontploffing in Turkse textielfabriek

Het gaat onder meer om mensen die zich in de omgeving van het gebouw bevonden, heeft de Turkse minister van Arbeid Jülide Sarıeroğlu laten weten. De overleden slachtoffers zijn voor zover bekend medewerkers van het bedrijf.

Op beelden is te zien dat het dak van het gebouw in de stad in de gelijknamige provincie Bursa is ingestort. Ook liepen voertuigen in de omgeving veel schade op. "Het risico is geweken, maar het was een erg grote explosie die schade heeft aangericht in de omgeving", bevestigde vicepremier Hakan Çavuşoğlu.

Volgens staatspersbureau Anadolu is de explosie veroorzaakt door een defecte boiler. Uit onderzoek moet blijken wat precies is misgegaan. De gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.