OM eist levenslang tegen man uit Amstelveen voor oorlogsmisdaden in Ethiopië

A. wordt verdacht van de opsluiting, marteling en moord op tientallen tot honderden (vermeende) tegenstanders van de toenmalige Derg-heersers. De Derg waren een beweging die de macht greep na de val van keizer Haile Selassie.

"Als lid van de Derg behoorde de 63-jarige verdachte destijds tot de regering van het land", aldus het OM. "Hij was in de provincie Gojjam de permanente vertegenwoordiger van het militaire bewind en daarmee het centrum van de macht."

De verdachte noemde de beschuldigingen van het OM "heel erg schokkend" maar hij was het niet, aldus A.. Volgens de man hebben veel mensen in Ethiopië dezelfde naam als hij.

Naar het oordeel van het OM was A. in Gojjam verantwoordelijk voor een gruwelijke campagne tegen de oppositie. "Hij bepaalde leven of dood, vrijheid of gevangenschap voor de gevangenen, die onder mensonterende omstandigheden werden vastgehouden."

Tenlastelegging

De tenlastelegging in de zaak telt meer dan honderd pagina's met daarop onder meer de namen van 75 jonge mensen die op een avond in augustus in 1978 zijn vermoord in een kerk op het terrein van een gevangenis. De slachtoffers zouden zijn gewurgd met touwen.

A. werd in 2015 opgepakt in Amstelveen, waar hij al jaren woonde. Sindsdien zit hij vast. Hij was ooit als asielzoeker naar Nederland gekomen begin jaren negentig en verkreeg in 1998 uiteindelijk het Nederlanderschap.

Doodstraf

A. is in Ethiopië al veroordeeld tot de doodstraf en later ook tot een levenslange gevangenisstraf. Hij was bij die uitspraken niet aanwezig, want hij woonde al in Nederland. Omdat het Ethiopische vonnis in Nederland niet uitgevoerd kan worden, is hier een nieuwe strafzaak begonnen.

De rechtbank hervat het proces maandag met het pleidooi van de advocaten van de verdachte. De uitspraak van de rechtbank wordt pas tegen het einde van het jaar verwacht.