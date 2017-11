Trump vraagt China financiële banden met Noord-Korea te verbreken

Dat heeft een woordvoerder van het Witte Huis woensdag gemeld.

Trump arriveerde woensdagmiddag (lokale tijd) in Peking vanuit Zuid-Korea voor een stop van twee dagen als onderdeel van zijn reis door Azië. Trump vindt dat eventuele gesprekken met het Noorden een vermindering van de dreiging moet inhouden, provocaties moeten beëindigen en dat geen deal mogelijk is zonder denuclearisatie, zei de functionaris tegen verslaggevers aan boord van Trumps vliegtuig de Air Force One.

De eerste dag van het bezoek op woensdag zal een informele ontmoeting met staats- en partijleider Xi Jinping en een toeristisch programma bevatten. Xi Jinping en Trump zullen thee drinken met hun vrouwen en bezoeken samen de Verboden Stad.

Formele gesprekken

Pas donderdag begint het formele deel van Trumps eerste bezoek als president van de VS aan China met de militaire eer en officiële gesprekken in de Grote Hal van het Volk. Het tweedaagse bezoek zal zich concentreren op het conflict over het Noord-Koreaanse kernwapen- en raketprogramma, evenals geschillen over onevenwichtigheden in de handel en markttoegang in China.

Er zijn ook meningsverschillen met betrekking tot de Chinese aanspraken op eilanden en gebieden in de Zuid-Chinese Zee.