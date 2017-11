Suriname wil geen inmenging van Nederland

Bouterse zei dit naar aanleiding van vragen van parlementsleden over het niet toelaten van een nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname.

''Het waarborgen van onze eigen soevereiniteit is een hoge prioriteit van Suriname. Wat betreft de relatie met het Koninkrijk der Nederlanden wil de Surinaamse regering een zakelijke relatie, gestoeld op wederzijds respect en voordeel zonder inmenging in interne aangelegenheden’’, aldus Bouterse.

Het Surinaamse staatshoofd ging niet specifiek in op de situatie van de geweigerde Nederlandse ambassadeur. De bedoeling was dat Anne van Leeuwen deze post in juli zou gaan vervullen. Enkele weken voor zijn vertrek liet de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken echter weten dat hij niet welkom was. Dit terwijl de Surinaamse regering daar in juni wel toestemming voor had verleend.

Geen uitleg

De Nederlandse regering heeft tot nu toe geen uitleg gekregen over het besluit van Suriname. Pogingen van ex-minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken om duidelijkheid te krijgen, leverden geen resultaat op.

Wel heeft Nederland tijdelijk een zaakgelastigde naar Suriname gestuurd. Naast het leiden van de ambassade heeft hij als opdracht de relatie met de Surinaamse regering weer zodanig te verbeteren dat Nederland toch een ambassadeur mag afvaardigen.