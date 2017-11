'Schutter kerk Texas ontsnapte in 2012 uit psychiatrisch ziekenhuis'

De dader, Devin Patrick Kelley, ontsnapte nadat hij zijn meerderen met de dood had bedreigd en had geprobeerd om wapens van de legerbasis waar hij was gestationeerd weg te smokkelen. Kelley was daar tussen 2010 en 2014 logistiek medewerker.

De politie arresteerde hem bij een bushalte in El Paso. De bushalte was een paar kilometer verwijderd van het ziekenhuis in Santa Teresa waar de schutter verbleef. Daar was hij heen gestuurd door de rechter nadat hij in een militaire rechtbank was aangeklaagd voor het aanvallen van zijn vrouw en haar zoon. Later werd hij door de rechtbank schuldig bevonden en veroordeeld tot een jaar celstraf in een gevangenis van de marine.

In het rapport dat in handen is van KPRC, een televisiestation uit Houston, staat dat Kelley leed aan psychiatrische stoornissen.

Telefoon

De Amerikaanse autoriteiten zijn er nog niet in geslaagd toegang te krijgen tot de telefoon van Kelley. Het toestel is versleuteld.

''We doen ons uiterste best om toegang te krijgen tot de telefoon'', zei Christopher Combs van de FBI volgens ABC News. Het is nog onduidelijk hoeveel tijd experts nodig hebben om het toestel te kraken. ''Het kan morgen zijn, volgende week of over een maand'', aldus Combs. ''We weten het nog niet.''

Het komt volgens de functionaris steeds vaker voor dat opsporingsdiensten er in niet slagen om toegang te krijgen tot informatie op smartphones. Hij gaf niet prijs welk toestel Kelley gebruikte. ''Ik wil niet tegen iedere schurk zeggen welke telefoon hij moet kopen.''

Kerkdienst

De oud-militair opende zondagavond het vuur op de First Baptist Church waar op dat moment een dienst aan de gang was. Naast 26 doden vielen er ook ruim twintig gewonden. De leeftijden van de slachtoffers variëren van 18 maanden tot 77 jaar. De schutter pleegde waarschijnlijk zelfmoord.