Brit krijgt levenslang na dood van achttien maanden oud adoptiekind

De rechter veroordeelde de 31-jarige adoptievader tot levenslang, meldt de BBC. Hij kan na achttien jaar in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating. Matthew Scully-Hicks heeft altijd ontkend dat hij zijn adoptiekind had toegetakeld, maar daar ging de rechter niet in mee.

Baby Elsie overleed in 2016 in een ziekenhuis in Cardiff. Artsen hadden geconcludeerd dat ze niet meer gered kon worden en staakten pogingen haar in leven te houden. Uit onderzoek bleek dat het kind vermoedelijk hard door elkaar was geschud, maar ze had eerder ook tal van verwondingen opgelopen.

De zaak leidde tot kritiek op de autoriteiten. Zo had Scully-Hicks het meisje slechts twee weken voor haar dood formeel geadopteerd. Het is onduidelijk hoe hij de screeningsprocedure kon doorlopen. Ook sloeg medisch personeel in 2015 geen alarm over de verwondingen van Elsie. ''Een gemiste kans'', aldus de rechter.