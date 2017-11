Italiaanse politie pakt tientallen maffiaverdachten op

Dat arrestaties vonden plaats in de plaatsen Reggio Calabria, Napels en Florence.

In Reggio Calabria in het uiterste zuiden van het Italiaanse vasteland zijn tientallen vermeende leden van de beruchte 'Ndrangheta opgepakt. Die groepering is in de bergachtige regio Calabrië sterk aanwezig en wordt beschouwd als de machtigste van de Italiaanse maffiaorganisaties. Eerder dit jaar arresteerde de politie al 116 leden van de 'Ndrangheta in Calabrië.

De opgepakte personen worden verdacht van lidmaatschap van de maffia, afpersing en fraude. In Napels en Florence arresteerde de politie negentien mensen die lid zouden zijn van de Napolitaanse maffia Camorra. Onder hen is ook het hoofd van de invloedrijke Mallardo-familie.