Verenigde Naties eisen opheffen blokkade van havens en vliegvelden in Jemen

Volgens de VN hebben miljoenen Jemenieten ernstige behoefte hebben aan voedsel en medicijnen. In het door oorlog geteisterde land zijn meer dan een half miljoen Jemenieten getroffen door cholera. Naar schatting zeven miljoen inwoners worden door honger bedreigd.

De door Saudi-Arabië aangevoerde militaire coalitie besloot de toegangswegen naar Jemen maandag te blokkeren om de aanvoer van wapens vanuit Iran naar de sjiitische Houthi-rebellen in Jemen tegen te gaan.

Die maatregel volgde op de onderschepping van een raket die zaterdag door de Houthi's naar de Saudische hoofdstad Riyad was afgeschoten.Tijdens de blokkade worden hulpverleners en hulpgoederen wel doorgelaten, zei de coalitie.

Medicijnen

Maar ondanks die belofte is het volgens de Verenigde Naties met de ingestelde blokkade niet mogelijk om de noodzakelijke humanitaire hulp te bieden, en kunnen vliegtuigen met hulpgoederen niet landen. "We roepen op om de lucht- en zeehavens weer open te stellen, zodat we voedsel, brandstof en medicijnen het land in kunnen brengen", liet Jens Laerke van het hulpcoördinatiebureau van de VN dinsdag weten.

Door de blokkade is de brandstofprijs in Jemen in een dag tijd met zestig procent gestegen, en staan er lange rijen auto's voor de benzinestations in het land. De gasprijs is in korte tijd verdubbeld.

Burgeroorlog

VN-woordvoerder Rupert Colville heeft laten weten dat de mensenrechtenorganisatie van de VN onderzoekt of de blokkade in strijd is met het internationaal recht.

Door de burgeroorlog in Jemen zijn sinds 2015 meer dan tienduizend doden gevallen. De door de Saudi-Arabië geleide internationale coalitie heeft al duizenden luchtaanvallen uitgevoerd tegen de Houthi-rebellen, die de hoofdstad Sanaa en een deel van het noorden van het land controleren.

Iran

De VS heeft Iran er dinsdag van beschuldigd een raket te hebben geleverd aan Houthi-rebellen in Jemen die in juli werd afgevuurd op een doel in Saudi-Arabië. De VS heeft de VN gevraagd Iran ter verantwoording te roepen voor het schenden van twee VN-resoluties.

Volgens de Amerikaanse ambassadeur bij de VN Nikki Haley wijst informatie uit Saudi-Arabië uit dat het om een Iraanse Qiam-raket ging. "Dat type wapen was voor het conflict in Jemen uitbrak niet in het land aanwezig was", aldus Haley. Ze zei dat de raket die zaterdag op Saudi-Arabië werd afgevuurd "ook van Iraanse origine kan zijn."

De Saudische kroonprins beschreef de wapenleveranties van Iran dinsdag als "directe militaire agressie" die als een oorlogsdaad kan worden gezien.