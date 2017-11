NAVO-landen sturen opnieuw meer troepen naar Afghanistan

De troepen blijven de Afghaanse politie en veiligheidstroepen trainen en adviseren, maakte secretaris-generaal van de militaire alliantie Jens Stoltenberg dinsdag bekend in Brussel. Een gevechtsmissie is niet aan de orde.

Het besluit om extra troepen te sturen komt voort uit een oproep van de commandant van de Amerikaanse troepen in Afghanistan, generaal John Nicholson. Hij stelde in februari dat hij "enkele duizenden troepen" nodig heeft om de huidige patstelling in de strijd tegen de Taliban te doorbreken. Groeperingen als de Taliban en Al-Qaeda rukken de afgelopen tijd weer op. Daarom werd de trainingsmissie in juni ook al uitgebreid.

VS

Ongeveer de helft van de extra troepen komt volgens Stoltenberg uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in augustus al aan extra troepen naar Afghanistan te sturen, en stelde dat de Amerikanen zich voorlopig niet terug zullen trekken uit het land. Dat zou volgens Trump een machtsvacuüm scheppen, waar terroristische organisaties gebruik van zullen maken.

Nederland

Nederland levert op dit moment zo’n honderd militairen aan Resolute Support. Ze zijn gestationeerd in Mazar-e-Sharif onder leiding van de Duitsers. Eerder wel al bekend dat de Nederlandse bijdrage niet wordt uitgebreid, maar wel wordt op verzoek een team van ongeveer zes chirurgen naar Mazar-e-Sharif uitgezonden.

Commandostructuur

Woensdag begint in Brussel een twee dagen durend NAVO-overleg, waarbij Nederland wordt vertegenwoordigd door de nieuwe defensieminister Ank Bijleveld. De defensieministers van de 29 NAVO-landen nemen woensdag onder meer een principebesluit over de aanpassing van de commandostructuur in Europa, liet Stoltenberg weten. Volgens hem moeten soldaten, tanks en ander militair materieel snel en efficiënt hun weg door Europa kunnen vinden als er een brandhaard is.

Om dit te coördineren wordt een aparte NAVO-commandant aangesteld. Nederland pleitte eerder voor een 'militair Schengengebied', waarbij militaire transporten centraal worden gecoördineerd en technische, logistieke en financiële obstakels worden weggenomen.

De bewindslieden zullen naar verwachting ook instemmen met een nieuwe commando-eenheid die moet zorgen voor betere beveiliging van de militaire transporten tussen de VS en Europa over zee. Volgens Stoltenberg is dit erg belangrijk voor de Atlantische samenwerking.