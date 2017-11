Spaanse rechter verlaagt celstraf in zaak Visser en Severein naar 34 jaar

De krant La Verdad de Murcia meldt dinsdag dat de moordenaars van het stel uiteindelijk 34 jaar cel hebben gekregen. Dat is zes jaar korter dan een lagere rechter eerder had bepaald.

De celstraf voor de daders, de Spanjaard Juan C. en de Roemeen Valentín I., was onderwerp van juridisch touwtrekken met als inzet eventuele verzachtende omstandigheden en de buitengewoon trage rechtsgang in deze zaak.

Visser en Severein werden in mei 2013 doodgeslagen in een afgelegen woning ten noorden van de stad Murcia. Hun lichamen werden in stukken begraven in een citroenboomgaard, vijftien kilometer oostelijker. Het Nederlandse stel eiste naar verluidt geld terug van de oud-manager van een plaatselijke volleybalclub. Hij schakelde I. als huurmoordenaar in.

Vrijgesproken

De jury achtte vorig jaar Juan C. en Valentin I. schuldig aan de moord op de twee Nederlanders. Maar tegen de zin van de openbare aanklager werd de Roemeen Constantin S. vrijgesproken van moord.

Volgens de jury was S. alleen schuldig aan toedekking van het misdrijf. Voor zijn hulp bij het in stukken zagen en begraven van de stoffelijke resten van de slachtoffers kreeg hij vijf maanden celstraf. Maar die hoefde hij niet uit te zitten omdat hij al langer in voorarrest had gezeten.

Serafín De A., de eigenaar van de citroenboomgaard waar de stoffelijke resten van de Nederlanders werden gevonden, ging helemaal vrijuit. De jury meende dat De A. niet wist wat er zich in zijn citroenboomgaard afspeelde.