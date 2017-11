'Schutter kerk Texas pleegde vermoedelijk zelfmoord'

De sherrif van het gebied zegt dat maandag tegen de Amerikaanse nieuwszender CBS.

Zondagavond waren er geruchten dat de man mogelijk was geraakt door omstanders, die de kerkschutter onder vuur namen. De schutter ging er vervolgens vandoor in zijn auto. Agenten en buurtbewoners zetten de achtervolging in en vonden de man een aantal kilometer verderop. Toen bleek de schutter al overleden.

"We geloven nu dat hij overleed aan de gevolgen van een schotwond die hijzelf veroorzaakte," aldus de sheriff.

Oud-militair

Amerikaanse media meldden maandagochtend dat de dader een oud-militair was. De 26-jarige man was tussen 2010 en 2014 werkzaam als logistiek medewerker bij de Amerikaanse luchtmacht. Hij werd in 2012 door een militaire rechtbank veroordeeld wegens mishandeling van zijn vrouw en kind. Hij kreeg een celstraf van twaalf maanden opgelegd en werd oneervol ontslagen.

De oud-militair opende zondagavond het vuur op de First Baptist Church waar op dat moment een dienst aan de gang was. Naast 26 doden vielen er ook ruim twintig gewonden.

Motief

De politie kan nog niet met zekerheid zeggen wat het motief van de schutter is. Volgens Amerikaanse media bezochten de voormalige schoonouders van de schutter de kerk geregeld. Zij waren op het moment van de schietpartij echter niet aanwezig.