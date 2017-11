Dodental door tyfoon Damrey in Vietnam loopt op tot 61

Tyfoon Damrey, de twaalfde zware tropische storm die Vietnam dit jaar trof, kwam zaterdag aan land. De storm ging gepaard met windsnelheden tot negentig kilometer per uur en beschadigde meer dan tachtigduizend huizen. Ook werden veel bomen ontworteld en viel in bepaalde gebieden de stroom uit.

De meeste slachtoffers vielen in de provincie Khánh Hòa, aan de Vietnamese kust. Volgens de hulpdiensten viel een deel van de doden op zee, nadat hun boten kapseisden. Er vielen ook slachtoffers door aardverschuivingen.

Volgens de autoriteiten in het land zijn meer dan dertigduizend mensen geëvacueerd vanwege de tyfoon, en is er bezorgdheid over de situatie bij enkele stuwdammen. Sommige stuwmeren zouden hun maximale capaciteit bijna hebben bereikt. Ministers hebben voorafgaand aan een spoedzitting laten weten dat er mogelijk overtallig water moet worden afgevoerd om de druk op de dammen te verlichten.

Vorige maand vielen door noodweer en overstromingen in het noorden en midden van Vietnam meer dan vijftig doden. De overstromingen in het land in Zuidoost-Azië zijn de ergste in jaren.

Vrijdag begint in Vietnam een top van het Aziatisch-Pacifisch economisch samenwerkingsverband APEC. Daarbij zullen ook de Chinese president Xi Jingping, de Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump aanwezig zijn. Er staat onder meer een bezoek aan de stad Hội An op het programma, die door de tyfoon op dit moment nog nauwelijks bereikbaar is.